Sin embargo fue en Los Ángeles donde alcanzó la popularidad, y desde la pantalla grande: este alumno destacado del Conservatorio de Música de París (estudió allí desde los 10 años hasta la mayoría de edad), formado por la mítica Nadia Boulanger (la definía como magnífica y exigente a la vez), terminó creando las melodías de infinidad de películas. Y se alzó con tres Oscar: uno por mejor canción original, con "The Windmills of Your Mind", del filme The Thomas Crown Affair (1968), y los otros dos como mejor banda sonora, con Verano del 42 (1971) y Yentl (con Barbra Streisand, 1983).