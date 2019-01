-Bueno, recibí la noticia del premio una hora antes del fallo, así que recién experimenté solo una noche como ganador del Premio Alfaguara. Lógicamente me fui a dormir borracho, por lo que tampoco puedo decir que fuesen las condiciones óptimas, ni puedo ser muy objetivo con cómo se duerme habiendo ganado el premio. Pero, al margen, yo creo que hay una frase muy hermosa de Piglia en Los diarios de Emilio Renzi, donde habla de la importancia y la emoción tan particular que un autor siente cuando ve por primera vez un libro publicado bajo su nombre. Piglia dice que es un momento muy particular que no se repite y que desde luego, a partir de ese momento, lo que un escritor debe hacer es tratar que el siguiente libro no sea solo otro libro. Y creo que este premio, por su importancia y por la forma en que ha sido recibido, tiene mucho de primera experiencia, del primer libro. Es una mezcla de entusiasmo con exasperación y en algún punto, confusión. Pero es magnífico que todo esto venga de una noticia de esta magnitud y que además el premio suponga lo más importante para un escritor como yo, que es encontrar para sus libros la caja de resonancia lo más grande posible. Y ésta es una caja de resonancia enorme, mucho más de lo que yo creía y contribuye a propiciar conversaciones, que es la finalidad última de la literatura, a una escala mucho más grande. Y eso es lo que más me interesa y entusiasma.