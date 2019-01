"No me había casado antes, y sí, todas las mujeres soñamos con ese momento. Yo pensé que no me iba a tocar pero hoy que me pasa me doy cuenta que es un momento alucinante para vivir, que es re lindo compartirlo con la gente que querés, porque sentís que la gente te demuestra y apoya el amor que te tienen y el amor que nos tenemos con Diego", concluyó emocionada por ese mágico momento para el que sólo faltan apenas dos meses.