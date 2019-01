Mica Viciconte: de guardavidas a vedette

"La verdad es que ya me habían ofrecido hacer revista y antes no me había parecido que fuera el momento. Pero todo llega. Así que, cuando me sentí segura, lo hablé y me convencí de que estaba lista como para hacerlo", le dijo Mica a Teleshow. ¿Si Moria Casán tuvo algo que ver en esto? "Ella fue una de las que más me incentivó a ser vedette", reconoció.