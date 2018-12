View this post on Instagram

💚 Siento la necesidad de hablar de decirlo,porque marco mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo , porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón , mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mi , uf cuesta escribirlo , me inunda una profunda angustia , entiendo a cada mujer que calla, no sé si esta es la forma de liberar el dolor , el miedo que sentí en ese momento , pero basta de callar , basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados , Buby Labecchia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida , me sentí sola , con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar. Aún ahora con estas palabras libradas en este texto , me cuesta decidir exponerlo Soy una mujer grande, tengo 60 años y tuve que ver a una mujer @soythelmafardin de 26 años atreverse, para pensar en decir esto ? Basta mujeres alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que teman ,ellos los que ya no se atrevan a volver a hacerlo !!! Y muchos dirán a todas les pasó algo tan terrible ? Y si !!! parece que a la mayoría , y a ellos también , a muchos amigos también los han abusado 💙 @actrices.argentinas 💚✊🏻 #miracomonosponemos 😡