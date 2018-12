— Trabajo con mi mejor amigo, que es nutricionista: Andres Sanchéz, que también atiende a varios artistas, como Nicky Jam y Kate. Él no da dietas, no les quita comidas, sólo les enseña a comer. Somos un equipo. No me gusta ser médico deportólogo, quiropráctico, entrenador, psicólogo deportivo. Sólo soy un preparador físico, un estallador.