A pesar de la fiel compañía que le brinda Javier a Victoria, la actriz se encuentra muy insegura con su compañía durante el parto."El papá quiere presenciarlo, pero a mí me da cosa porque soy muy coqueta y es cero estético. Aunque el momento del parto es único y no lo quiero privar de eso. Veremos ese día como me sienta", le confesó Xipolitakis a Revista Paparazzi, vislumbrando lo que será el gran día. Y en plena cuenta regresiva… ¡Ya no queda nada!