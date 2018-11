– No tengo ganas. Estoy en un momento en el que estoy penando mucho en mí, en mi familia, en mis amigos, en mis trabajos, en mis viajes… Así que hoy no estoy como para pensar en una pareja. Más adelante, quizá, sí. Pero ahora no quiero ocupar el espacio en estar con alguien porque no sé si, en ese tiempo, no puede llegar a aparecer la persona ideal para mí… Y estar en pareja por estar, no me suma.