"2006 es un año clave en mi marketing personal: cuando yo me transformé en el 'Rossi'. Ese año Iliana (Calabró) participó de un concurso que creo que acá nadie deja de conocer: Cantando por un sueño. Y lo ganó. Y yo la acompañé en todos los programas y eso me dio una exposición que hoy, me cuesta decirlo, me favoreció. Y mucho. Y sí, me sirvió para mis negocios", dijo el miércoles Fabián Rossi en su declaración ante el juez en la causa contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero. Y terminó provocando un escándalo: ante la Justicia reconoció que llevaba una doble vida en Panamá.