"Quisiera poder comunicarme con él fácilmente, cuando era chico lloré mucho, antes de Pepo, él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños y mi mamá me compraba cosas gigantes y me decía que los mandaba él. Ella me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo", señaló Máximo Menem.