—Es que el otro humor no me interesa. Me gusta el humor blanco, pero no estoy preparado para eso. Lo que me divierte es encontrar gags, chistes y situaciones que te hacen dudar de ti mismo o de cosas que pensabas que estaban más o menos establecidas, y de pronto las rompes. Los momentos en los que uno cree que puede reírse no tienen gracia. Si alguien te dice "chicos, ahora nos podemos reír todos", le digo "déjame en paz". En cambio cuando te dicen "de esto no te puedes reír, hay que mantenerse serios porque es importante", ahí es cuando apetece más reírse.