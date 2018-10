"La Voz Argentina": una chica hipoacúsica conmovió a todos y fue elegida por Ricardo Montaner

"Lo único que les puedo decir es que no tiren la toalla. Yo tengo 29 años, he pasado de todo en mi vida, y no me fue fácil llegar hasta acá", resaltó la participante. "El día de hoy a mí me va a quedar en mi corazón, porque conocí a alguien que lejos de yo enseñarle algo me está enseñando a mí", le dijo el cantante