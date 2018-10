—Me hubiese gustado cantar como Cristian Castro, así, temas lindos, baladas; me encanta. O tango. Ya te digo: lo hubiese disfrutado mucho, pero la vida me llevó por otro lado. Mi viejo me enseñó que cada vez que vos estás en un trabajo tenés que mirar las paredes y empezar a querer todo lo que te rodea, así no le tomás bronca al trabajo. Porque hay gente que va a un trabajo y no le gusta lo que hace, y va mal todos los días en el colectivo, en el subte, y se pelea con uno, con un otro, no tiene amigos en el trabajo. Y eso porque no aprenden a querer lo que Dios les da: Dios te da este trabajo, y aprendé a querer estas lámparas, esa cámara (señala el estudio).