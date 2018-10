Lorena Muñoz, directora de la película de Rodrigo, respondió a las críticas: “Hay temas que no podíamos esquivar”

¿Por qué la familia salió a criticar la película? "Ellos vieron la película y Beatriz sacó un comunicado que decía que no iba a emitir opinión. Lo que Beatriz diga, a mí me parece todo híper válido porque es la madre de una persona que murió. Y yo no puedo ponerme en su lugar bajo ningún punto de vista. O sea que todo lo que ella pueda decir, para mí es válido. Incluso si nos re putea, me parece válido porque es la madre", dijo Muñoz