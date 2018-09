A la vez, Insistió que "no miden con la misma vara, Ángel (De Brito) le puso un 3 a la mamá de Laurita, y no ven el esfuerzo que yo hago, no es moco de pavo lo que hago. No me gustó que Ángel pida el BAR, nunca me hicieron una devolución entera". Al tiempo que analizó que "es que yo soy Amamá Ferreira, y ella es la mamá de Laurita, yo tengo una carrera, estoy acostumbrada a que me peguen. Ellos me matan y el rating sube".