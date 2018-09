Sobre su furor en Instagram, donde tiene actualmente más de 720 mil seguidores, la joven explicó: "A mi me fascinan las redes, me gustaron siempre y hoy poder trabajar con eso me parece increíble. Recuerdo cuando empecé como modelo, una vez me tocó ir a un casting en el que si no te entraba un jean talle 24 te tenias que ir, y ahora las redes no le dan lugar a ese mediador, el feedback te lo da la gente, creo que está bueno que la publicidad también se vaya hacia el lado de las redes, que son inmediatas y sinceras".