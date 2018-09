¿Acaso no sería genial contar con la presencia de Carmen Barbieri en el jurado al menos por un día? La capocómica estuvo puntuando en el certamen en 2006, 2008 y 2011, además de algunos reemplazos. Y, de llegar a un arreglo, tendría que sentarse junto a su ex nuera, Laurita Fernández, y puntuar a otras de sus ex nueras como Flor Marcasoli y Becky Vázquez. Pero todo depende de la gira de Magnífica que hoy, para la mamá de Fede Bal, es la prioridad.