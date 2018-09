Subirá: —A nivel artístico, a nivel humano, a nivel empresarial: hay muchas. Pero no sé si es tan diferente a otras tantas dificultades que podés tener en otras actividades. Yo recuerdo cuando era chico y por ahí hablaba con mi papá y me decía: "Bueno, pero ¿de qué vas a vivir?". "Y… no sé", le dije. De verdad no sabía, y tampoco me preocupaba a esa edad, cuando tenía 15 años. Pero bueno, con el tiempo se demostró que era posible ese sueño, que era muy adolescente en su momento. Y por el contrario, tal vez lo que hacía mi papá, que era algo más seguro y rentable, tuvo otro tipo de problemas a través del tiempo y la historia de nuestro país, que es tan compleja, ¿no?