Es por eso que muchos creen que la decisión de no contar más con Moria Casán dentro del jurado tuvo que ver, entre otras cosas, con que la producción no quería que la famosa "lengua karateca" de la One le trajera problemas. La silla de la diva, entonces, será ocupada por la histriónica pero mucho menos polémica Florencia Peña. Y ella estará acompañada

por los siempre eficientes Angel De Brito y Marcelo Polino, además de Laurita Fernández, quien entró en reemplazo de Carolina "Pampita" Ardohain.