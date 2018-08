En la imagen, que alcanzó más de 55 mil me gusta en menos de 24 horas, se ve a Nancy junto a su hija Morena, que luce en la cabeza el pañuelo verde, símbolo a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La adolescente también tenía las uñas pintadas de verde, y aunque no se ve el look completo, lleva un top negro.