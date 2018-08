Con respecto a la grieta y a la actualidad política, el cantante no dudó a la hora de responder sobre su padecer sobre la actualidad que vive el país: "Todo este asunto de la grieta no es novedoso, es la grieta entre los que tienen un buen pasar y los que no lo tienen. Hay gente sufriendo mucho, la mayoría de la sociedad está sufriendo de una manera muy grande. No es un gobierno que me conforme en absoluto y temo de las cosas que hacen cada día. El temor que me da es que he pasado momentos muy similares en mi vida y terminaron muy mal, sobre todo para los jóvenes. Este gobierno está obrando con mucha desidia, intereses previos… no me alcanzaría el día para poner adjetivos que no son fastos. La mayoría de la sociedad está sufriendo de una manera muy dolorosa".