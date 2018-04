"La verdad es que a favor no hubo tanto. No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber visto Pampita Online entero", expresó en diálogo con Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi a través de La Once Diez.