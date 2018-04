El éxito (que había esperado tanto tiempo como protagonista) le sonreía y, por entonces, era uno de los actores más requeridos del medio, además de ser uno de los más cotizados. "El éxito me ha hecho más bueno. ¿Saben por qué? Porque me siento mucho mejor. Y un tipo agradecido no puede ser rencoroso. Tenía que conocer el llanto y el éxito", dijo en una entrevista.