"Un día dijimos: '¿Por qué no vamos a la compañía?'. Llegamos ahí y nos quedamos en el hall parados. Al rato, aparece el director artístico, y nos dijo: 'Chicos no vengan seguido acá porque a las chicas les hace mal'. Tenía empleadas. El comentario era porque el pelo largo era mal visto. No sólo por la policía, que te paraba cada media hora, sino también por civiles. Ahora, que el director artístico con el que grabábamos diga: 'No vengan seguido'. Esa era la mentalidad que había".