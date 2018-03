Perry Farrell es el cerebro y el corazón del Lollapalooza desde que lo lanzó en Chicago, Estados Unidos, en 1991. Por eso no es casual que el escenario más fresco lleve su nombre. Como líder de Jane´s Adiction, Farrell conoce la escena desde adentro y por eso el line up depende de su programación. Aunque él participa de las primeras reuniones y los demás productores terminan de definir el line up (¡todos quieren ser parte!) la bendición de Perry está en cada uno de los detalles.