"No me siento en deuda para nada porque no fue culpa mía, yo nunca debería haber estado detenido. Lo único que siento es tristeza de no haber podido compartir el cumpleaños de 15 con mi hija. Pero ya habrá otras fechas y recuperaré el tiempo perdido. Hay que mirar para adelante", se esperanzó Suris en diálogo con Teleshow.