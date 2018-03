"Si encajara por fecha y fuese viable, yo encantado de participar del Bailando por un Sueño, me gusta mucho bailar. Todavía no he recibido ninguna propuesta, pero en eso estamos", expresó el carismático actor en diálogo con Modo Sábado, el programa que conducen Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional.