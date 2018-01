Andrea Rincón: "Nunca comprendí a este mundo, por eso siempre me quise ir de él"

En esta charla profunda con Teleshow, la actriz habla de bullying, denuncia el daño que le hizo la prensa, confiesa que sufre trastornos alimenticios y se refiere a sus adicciones: "Yo no me drogaba para pasarla bien con mis amigos, me costaba mucho la vida"