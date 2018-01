Se hizo conocida por su participación en “Gran Hermano 2011” y llegó hasta la tapa de la revista Playboy, pero en el último tiempo eligió un perfil más bajo: “Lo hice para poder enfocarme más en la actuación. No reniego de lo que tengo pero no quiero mostrar solo un envase, quiero que la gente me conozca un poco más… Aunque tampoco voy a dejar mi esencia”