— ¿Cuán generosos son los inmensos, los talentosos, cuando ven a una mujer tan arrolladora?

— Soy como un pionono que te va arrollando y .. (Risas). Mirá, no sé, yo a veces trato un poco de abstenerme de eso y no fijarme si son generosos o no, y de verdad, no analizar tanto el afuera y focalizarme más en lo mío. Trato eso. Creo que me he manejado bastante bien, seguramente con algunos errores, pero fijándome más en mi camino que en el resto avanzo más rápido, mejor, te hacés menos daño a la salud. Me parece mucho más sano focalizarse en uno y no mirar tanto qué hace el otro, si al otro lo aplaudieron más, o si el otro tiene más premios. ¿Para qué? ¿O no?