Una vez Jorge Rossi reconoció: "Creo que un par de años más en Feliz Domingo me hubieran venido muy bien porque venía creciendo mucho. Pero bueno, el destino quiso que fuera así. Volví al canal a un programa que se llamaba Sábado en Familia, que conducía Fernando Bravo. Como él se iba a Telefé, me llamaron. Y yo justo en ese momento tenía un precontrato con Perú para irme a trabajar allá. Entonces les dije a los de Canal 9: 'Bueno, les hago enero, febrero y en marzo me voy'. Y en febrero me llama Romay diciéndome 'quedate, no podés dejarlo'. Le dije que no. Y en marzo estalla la epidemia de cólera en Perú y el mismo día me llaman para decirme que se había suspendido el programa. Entonces lo llamo a Romay y me dice: 'Que lástima, ya hablé con Leonardo (Simmons) para que lo haga'. Chau, me quedé otra vez afuera, ahí podía haber hecho otro pedacito de carrera más en el 9″.