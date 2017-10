Hace unos días se llevó a cabo la muestra de fin de año del curso de flamenco en Santa Fe, y Ana María deslumbró a todos los presentes -entre los que se encontraba, por supuesto, toda su familia- con su destreza sobre el escenario. "No es porque sea mi vieja, pero la ves bailando y no sabés qué edad tiene. Encima es alta, flaca. Lo hace con una naturalidad y una pasión que me resulta admirable", confesó, emocionada, Maju.