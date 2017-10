—Creo que sólo en el amor romántico. Solo he pensado en ese amor romántico: no me ha interesado otro tema, realmente. Me gusta el tema de cantar también gracias al amor romántico. El amor de una mujer. La mujer en general me intriga desde muy chiquito y por eso me gusta cantar. Básicamente todo lo que yo pienso y armo, es siempre con la idea de la mujer. Entonces, desde chico, no me vienen ideas de otras cosas. Mis padres pueden ser, mi familia, que la quiero mucho. Me afectó y todo, pero realmente lo que más me afectó siempre fue la mujer y lo que más me llega de la vida ni siquiera fueron mis padres, mis hijos, mis amigos, ni el trabajo, el poder o el dinero. A mí me llega el amor romántico, la mujer.