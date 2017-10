A tal punto está consolidada la relación que la artista confesó que su flamante hit está dedicado a él. "Una Na es para Santiago Mocorrea, es muy lindo, y como hombre es espectacular, es una persona muy especial, encontré a alguien que me banca, me apoya y me entiende", reconoció en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.