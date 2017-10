Cuando Macarena Paz (26) llegaba a este mundo, en los albores de la década del ´90, Graciela Alfano (64) ya era una figura consagrada con casi dos décadas de trayectoria en el medio. Acaso por eso, Grace apeló más a la sutil ironía que a una descarga furiosa para responder a las declaraciones de la modelo y actriz de Multitalent, quien, al ser consultada sobre si costaba más el camino del artista que no entra en el escándalo, afirmó: "Yo quiero llegar a ser como Norma Aleandro (81), no como Graciela Alfano, no me interesa lo mediático".