Si hay algo que espanta a los productores y distribuidores a la hora de financiar una película, es que el director eligiera rodarla en blanco y negro. Pese a la belleza de este formato, muchas historias fílmicas has sido boicoteadas por la falsa creencia de que “los espectadores no ven cintas en B&N porque parecen viejas”. El rechazo es mayor si ademas, la producción en cuestión es muda, como en los primeros años del cinematógrafo. Este prejuicio no impidió al francés Michael Hazanavicius filmar en 2011 El Artista, una fábula sobre destinos cruzados que narra cómo la fama, el orgullo y el dinero pueden ser los mayores obstáculos en una historia de amor. Una obra de arte que nos transportó en el tiempo a la época dorada del cine silencioso.