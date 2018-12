Ademas, la cantante explicó que a cierta edad las mujeres son apartadas por la sociedad, una realidad que el filme pretende denunciar. Es una historia que "da poder a cada mujer para hacer más, para ser más, para no limitar sus sueños". En esta producción no solo se encargó de ser la protagonista, sino también cumplió el rol de productora, labor que ya desempeñó en filmes y series como Shades of Blue.