A comienzos de 2014, el FBI desclasificó cientos de documentos confidenciales que demuestran que Führer no se habría suicidado, sino que había escapado a Sudamérica después de la caída de Alemania. Un memo del propio J. Edgar Hoover dice: "Los oficiales del ejército estadounidense en Alemania no han localizado el cuerpo de Hitler y no hay ninguna fuente confiable que diga definitivamente que Hitler está muerto".