Centro Democrático marca distancia: dicen que apoyará a De la Espriella, pero con agenda propia

- crédito Colprensa

Guardar

El Centro Democrático definió desde Medellín su postura frente al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella: será partido de gobierno, pero mantendrá una agenda legislativa propia y evaluará de manera autónoma cada iniciativa que llegue al Congreso.

Dirigentes y congresistas de la colectividad se reunieron este viernes en el hotel San Fernando Plaza para coordinar sus prioridades en la nueva legislatura y fijar posición ante los primeros debates políticos que enfrentará el Congreso, incluida la elección del próximo contralor general de la República.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el encuentro también sirvió para revisar los proyectos que impulsará el partido bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó el entusiasmo de los congresistas del Centro Democrático para llegar con propuestas propias al Legislativo.

PUBLICIDAD

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

“Todos estos congresistas jóvenes nuestros han llegado con mucho entusiasmo, con mucha vocación de cumplimiento”, afirmó Uribe al término de la reunión.

Uribe habla de “arsenal de proyectos”

El expresidente aseguró que la bancada llega al Congreso con un paquete amplio de iniciativas que considera prioritarias. Entre ellas mencionó propuestas para modificar asuntos relacionados con el avalúo catastral, proteger la selva y fortalecer la formación tecnológica de jóvenes colombianos.

“Han llegado con un arsenal de proyectos muy importantes. Por ejemplo, para acabar los abusos del avalúo catastral, para frenar la destrucción de la selva, para darle formación tecnológica en programas de ciclos cortos a los jóvenes colombianos”, expuso Uribe.

PUBLICIDAD

La declaración marca el tono de la relación que buscará tener el Centro Democrático con el nuevo Gobierno. Aunque el partido acompañó políticamente a De la Espriella, sus voceros insisten en que no actuará como una bancada automática ni renunciará a sus propias banderas legislativas.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid fue quien dejó más clara esa posición. El congresista afirmó que la colectividad será parte del bloque de gobierno, pero conservará independencia para estudiar cada proyecto que presente el Ejecutivo.

“Seremos partido de gobierno, pero evaluaremos de manera autónoma, con agenda legislativa propia, nuestro voto frente a cada uno de los proyectos del presidente Abelardo de la Espriella”, manifestó Cadavid.

PUBLICIDAD

Elección de contralor también entró en la discusión

Durante el encuentro también se habló de la elección del próximo contralor general de la República, uno de los primeros pulsos políticos del nuevo Congreso. Cadavid se refirió al llamado del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien pidió a los partidos no hacer acuerdos con el Pacto Histórico para esa votación.

Rodrigo Lara, ministro del interior designado por De la Espriella . REUTERS/Luisa Gonzalez

El congresista dijo que el Centro Democrático recibe ese mensaje como una opinión del Gobierno, pero recordó que la bancada tiene una responsabilidad institucional al momento de elegir a quien vigilará los recursos públicos en los próximos años.

“Nosotros el lineamiento lo recibimos como un mensaje de opinión del gobierno, del ministro, pero comprendemos muy bien nuestra responsabilidad a la hora de ejercer quién va a controlar los recursos públicos”, indicó.

PUBLICIDAD

Cadavid agregó que la próxima Contraloría no puede convertirse en una entidad para ocultar irregularidades, sino para investigar y sancionar. “No puede haber una contraloría que llegue a ocultar, sino a investigar y a sancionar”, señaló.

La reunión en Medellín deja claro que el Centro Democrático quiere jugar un papel activo en el nuevo Congreso. La colectividad respaldará al gobierno de De la Espriella, pero buscará mantener capacidad de decisión propia en los debates legislativos, la agenda de reformas y las elecciones de órganos de control.

El primer desafío será mostrar cómo funcionará esa autonomía en la práctica. El partido tendrá que equilibrar su condición de bancada de gobierno con sus prioridades programáticas y con las decisiones políticas que se tomen desde el Ejecutivo.

PUBLICIDAD