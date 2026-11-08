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Luciana Salazar celebró sus 46 años con una cena íntima junto a amigos: las fotos

La modelo realizó una cena con la intención de estar acompañada en las primeras horas de este nuevo año de vida

Luciana Salazar de pie con un vestido negro de encaje y tacones en un salón con barra y taburetes altos
Luciana Salazar celebró su cumpleaños junto a su circulo de amigos más cerecano (RSFotos)
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Luciana Salazar apagó las velas por sus 46 años durante la noche del viernes. Para celebrar su cumpleaños, la modelo eligió una cena íntima, organizada con una mesa tendida, copas de vino y un grupo reducido de amigos cercanos que la acompañaron a lo largo de la velada en un salón decorado especialmente para la ocasión.

La modelo llegó al encuentro con un vestido largo de encaje negro, con aberturas laterales a la altura de la cintura y de una de sus piernas. La prenda tenía escote cruzado y tiras finas. Unas sandalias de taco alto del mismo color, el cabello rubio suelto y ondulado y los labios pintados en tono rojo completaron el look que eligió para transitar la noche.

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Los primeros registros de la celebración mostraron a Salazar junto a Marcelo Polino, mejor amigo de la modelo y padrino de su hija, y Martín Cirio en una de las mesas del salón. Los tres tenían copas en mano, mientras el ambiente ya se veía animado y las bolsas de regalo aparecían como telón de fondo. Poco después, Flavio Mendoza se incorporó al encuentro y saludó a la festejada con un gesto cercano. Luego, el grupo posó junto a la mesa, con los platos ya servidos.

Una mujer rubia con vestido negro de encaje apoya su mano sobre una torta cuadrada dispuesta en una mesa
Luli eligió una torta sencilla para celebrar este nuevo año de vida
Una mujer rubia y dos hombres sentados ante una mesa con platos de comida, copas y botellas frente a una pared de espejos
Martín Cirio, Luli y Flavio Mendoza
Cinco personas sentadas alrededor de una mesa redonda con vajilla, copas y botellas dentro de un salón con paredes de espejo
Martín Ortega, Marcelo Polino, Lizy Tagliani, Luciana y Flavio posaron para las cámaras

La celebración avanzó con la presencia de Carolina Molinari, con quien Salazar compartió un momento a solas en la mesa ya dispuesta para la cena. Entre los invitados también estuvieron Martín Ortega y Julieta Ortega, primos de Salazar por el lado de Evangelina, su madre, que se sumaron a la noche junto a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y con quien compartió muchos años en las reuniones familiares, figuras que completaron una lista de comensales acotada pero de vínculos estrechos con la homenajeada.

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El tramo más festivo de la noche llegó con el corte de la torta. Se trató de una preparación rectangular de chocolate, con la inscripción “Chocolate” en el centro y una decoración de cobertura de cacao en los bordes. Entre las risas y las miradas atentas de quienes estaban en la mesa, Salazar posó inclinada junto al postre. En una segunda toma de ese mismo momento, la modelo se llevó un dedo a los labios.

Hacia el final de la noche, la celebración reunió a Polino, Lizy Tagliani, Salazar y Mendoza alrededor de la mesa principal. Los platos de postre y las bebidas extendieron el brindis entre los presentes. La imagen grupal condensó el tono de la velada, que fue distendido, con pocos invitados y sin estridencias. Salazar terminó la noche junto a Julieta y ambas posaron de pie al lado de la barra del salón.

Dos mujeres vestidas de negro posan sonrientes junto a una barra con banquetas azules y piso de madera
Julieta Ortega, prima de Salazar, estuvo entre los invitados
Dos hombres están de pie frente a una puerta de vidrio con un cartel de salida; al lado se observan un sillón y una mesa pequeña con flores
Marcelo Polino y Flavio Mendoza se sumaron a la exclusiva celebración de la modelo (RSFotos)
Luciana Salazar y cuatro personas conversan sentadas a una mesa con platos, botellas y copas frente a una pared con espejos
La cena fue en un restaurante

De esta manera, Salazar celebró una fecha especial en una velada que combinó amistad, glamour y festejo en uno de los rincones de Buenos Aires. La cena fue organizada por Gaby Álvarez, quien estuvo a cargo de cada detalle de la celebración. El encuentro reunió a los invitados en torno a una noche marcada por los brindis, la torta y los gestos de afecto hacia la cumpleañera.

Días atrás, Luli reveló que tiene una rutina definida para acostarse y evitar despertar con arrugas en el rostro. La modelo detalló los pasos que sigue cada noche en una entrevista con Martín Cirio que el programa Pasó en América, de América TV, conducido por Sabrina Rojas y Tartu, retomó en las últimas horas: desde la postura que elige hasta la forma en que acomoda la almohada y el pelo antes de cerrar los ojos.

Luciana Salazar sentada ante un pastel con velas encendidas, mientras cinco personas aplauden de pie y sentadas alrededor de la mesa
El festejo estuvo pensado para que la modelo reciba su cumpleaños rodea de sus amigos (RSFotos)
Una mujer con vestido negro y sandalias rojas está de pie en el interior de un restaurante con mesas, sillas y una barra al fondo
Ana Paula Dutil dio el presente en la velada de Luciana Salazar (RSFotos)
Un grupo de personas sentadas a una mesa con platos de comida servidos, copas con bebidas, cubiertos, servilletas y pequeñas lámparas
Salazar, al final de la mesa, junto a su círculo más íntimo celebrando un nuevo año en su vida (RSFotos)

El primer consejo de Salazar apunta directo a un hábito muy extendido: dormir boca abajo. Para la modelo, esa posición es la principal causa de que la piel del rostro amanezca marcada. “Si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas”, advirtió. “Tips, chicas, sépanlo, mis amores”, agregó antes de explicar su método.

Cuando Cirio le preguntó si entonces prefería acostarse boca arriba, la respuesta volvió a sorprenderlo. Salazar aclaró que esa postura tampoco la convence, aunque por una razón diferente a la de las arrugas. “Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Si vos ponés lo mismo, pasa con la cola”, explicó.

Fotos: RS Fotos

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Luciana SalazarMarcelo PolinoLizy TaglianiFlavio MendozaMartín CirioJulieta OrtegaAna Paula DutilMartín OrtegaCarolina Molinari

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