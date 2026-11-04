Trabajo doméstico en Costa Rica tendrá aumento salarial del 5.88% en 2027: este será el nuevo monto

Las personas dedicadas al trabajo doméstico en Costa Rica recibirán un aumento salarial del 5.88% a partir de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las personas que se dedican al trabajo doméstico en Costa Rica recibirán un aumento salarial del 5.88% a partir del 1 de enero de 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara un ajuste especial para este sector, que históricamente ha mantenido remuneraciones inferiores a las de otras ocupaciones del país.

La decisión fue tomada por unanimidad durante una sesión en la que se aprobó un incremento adicional del 4.18%, que se suma al aumento general del 1.70% establecido la semana anterior para los salarios mínimos del sector privado.

PUBLICIDAD

Con ambos ajustes, el salario mínimo mensual para las personas trabajadoras domésticas pasará de aproximadamente ₡268,731 (USD 586) en 2026 a ₡284,532 (USD 621) en 2027, lo que representa un incremento cercano a ₡15,801 (USD 35) mensuales para quienes reciben el salario mínimo de esta categoría.

La medida responde a una propuesta presentada el pasado 26 de octubre por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, en representación del Gobierno.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el objetivo es acelerar la reducción de las diferencias salariales existentes entre el servicio doméstico y las demás categorías laborales, además de mejorar el poder adquisitivo de las personas que desempeñan estas funciones.

PUBLICIDAD

El ajuste beneficiará a quienes realizan labores de limpieza, mantenimiento del hogar y otras actividades comprendidas dentro de la categoría de servicio doméstico.

Un aumento superior al de otros trabajadores

El incremento aprobado para el servicio doméstico supera considerablemente el ajuste general del 1,70% que recibirán las demás categorías de salarios mínimos del sector privado.

Las autoridades explicaron que este porcentaje diferenciado busca disminuir progresivamente una brecha salarial que ha afectado durante años a las personas dedicadas a estas labores.

No obstante, el aumento no significa que el salario mínimo del trabajo doméstico alcance el nivel de remuneración establecido para otras ocupaciones. La diferencia continuará existiendo, aunque será menor con la aplicación de la nueva medida.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional de Salarios también aprobó un ajuste diferenciado para las personas con formación de técnico medio en Educación Diversificada, cuyo incremento total será del 2.58% durante 2027.

El salario mínimo mensual para el servicio doméstico pasará de ₡268,731 a aproximadamente ₡284,532, según el ajuste aprobado por las autoridades. (Cortesía: universidad de Costa Rica)

Un sector donde predominan las mujeres

El trabajo doméstico representa una fuente de ingresos para miles de familias costarricenses, especialmente para mujeres que encuentran en estas actividades una oportunidad laboral.

Según estimaciones de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica, alrededor de 170,662 personas se dedican a estas labores remuneradas en el país, ya sea como actividad principal o secundaria.

Una proporción importante de quienes trabajan en el sector enfrenta condiciones de informalidad, lo que dificulta el acceso a garantías laborales y a la seguridad social.

PUBLICIDAD

Además del salario mínimo, las personas contratadas para realizar labores domésticas mantienen los derechos laborales correspondientes, como vacaciones, aguinaldo, aseguramiento y demás garantías establecidas en la legislación costarricense.

Con este nuevo acuerdo, el Ministerio de Trabajo pretende avanzar hacia una remuneración más equitativa para el sector, mientras los empleadores deberán prepararse para aplicar el aumento cuando entre en vigor el próximo año.