República Dominicana

República Dominicana regula el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos

La nueva norma exige a las entidades estatales adaptar procesos, registrar sistemas tecnológicos y designar responsables.

El Decreto 787-26 regula el uso de sistemas automatizados en los servicios públicos de República Dominicana. (Imagen: BCG)
El Decreto 787-26 regula el uso de sistemas automatizados en los servicios públicos de República Dominicana. (Imagen: BCG)
Guardar

El Código de Ética para la IA comenzará a regir en los servicios públicos de República Dominicana tras la aprobación del Decreto 787-26. La norma establece condiciones para el uso de sistemas automatizados por parte del Estado, con reglas sobre controles previos, información a los ciudadanos y límites para determinadas aplicaciones.

La norma alcanzará a las entidades de la Administración pública centralizada y descentralizada. Entre otras obligaciones, deberán revisar las tecnologías que ya utilizan, identificar a los responsables de su aplicación y adaptar sus procedimientos.

PUBLICIDAD

La elaboración de la normativa estuvo a cargo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). El proceso incluyó la participación de distintos sectores y contó con acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Código toma como referencia estándares de la Unesco y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Su contenido incorpora criterios para el uso de inteligencia artificial en decisiones, trámites y contrataciones estatales.

Los sistemas que afecten derechos o beneficios deberán pasar una revisión

Los sistemas considerados de alto impacto deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en funcionamiento. La categoría incluye las herramientas que puedan incidir en el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras.

PUBLICIDAD

Los sistemas de alto impacto estatal deberán superar una evaluación ética previa para entrar en funcionamiento.
Los sistemas de alto impacto estatal deberán superar una evaluación ética previa para entrar en funcionamiento.

La evaluación deberá contar con la aprobación del órgano de supervisión previsto. El decreto no habilita la puesta en producción de esas tecnologías sin ese paso previo.

La norma establece que una persona podrá saber si un trámite o una decisión administrativa recibió apoyo de inteligencia artificial. Las instituciones también deberán habilitar vías para pedir explicaciones sobre esos procesos.

El Código contempla la revisión humana cuando una persona quiera cuestionar una decisión respaldada por sistemas automatizados. Esa previsión busca que los trámites no queden exclusivamente sujetos al funcionamiento de una herramienta tecnológica.

El decreto fija límites para la vigilancia y las decisiones automatizadas

La normativa prohíbe la clasificación social generalizada, conocida como scoring. También impide la identificación biométrica masiva en espacios públicos cuando no exista una orden judicial.

El texto veta el perfilamiento criminal predictivo basado en criterios territoriales o socioeconómicos. A la vez, no permite utilizar inteligencia artificial para automatizar sentencias penales ni para desarrollar armas autónomas.

Las disposiciones incluyen una protección específica para niños, niñas y adolescentes. Cualquier sistema automatizado dirigido a esa población tendrá una presunción reforzada de riesgo.

La regulación prohíbe usar inteligencia artificial para generar o distribuir contenidos lesivos, abusivos o discriminatorios contra menores de edad. Esa restricción se incorpora entre las reglas aplicables a los servicios públicos.

El Estado deberá poder revisar los sistemas que contrate

Inhouse Red Hat
Las instituciones públicas deberán evitar la compra de sistemas de “caja negra” que no puedan ser auditados y exigir garantías sobre el control de los datos. (Red Hat)

Las entidades públicas tendrán que exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control sobre los datos de la población dominicana. La medida se aplica a la contratación de herramientas tecnológicas utilizadas por el Estado.

El Código plantea evitar la compra de sistemas de “caja negra” que no puedan ser auditados. Bajo ese criterio, las instituciones deberán disponer de información suficiente para examinar el funcionamiento de las soluciones que incorporen.

El Decreto 787-26 dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, con funciones consultivas y de coordinación. El organismo reunirá a instituciones estatales y a representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto.

La composición del Consejo prevé participación de la academia y de la sociedad civil. El espacio tendrá la tarea de acompañar el seguimiento de las reglas incluidas en el Código.

Las entidades públicas contarán con 180 días calendario para adaptar sus procesos internos. En ese período deberán registrar los sistemas tecnológicos que ya estén operativos, designar funcionarios responsables y aplicar las medidas requeridas por la norma.

Temas Relacionados

República DominicanaInteligencia artificialÉticaRegulación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles

El cargamento tenía previsto partir desde Boca Chica hacia Portugal, pero agentes, fiscales, militares y personal aduanero impidieron su salida del país

Autoridades dominicanas incautan 674 latas con presunta cocaína que simulaban contener frijoles

El sabor dominicano en África: niños de Uganda bailan al ritmo de “Salvaje” de César Flores

El colectivo infantil sorprendió a usuarios caribeños con una puesta del tema creado con recipientes, palos y pasos coordinados que celebran un ritmo dominicano desde África a miles de kilómetros de distancia

El sabor dominicano en África: niños de Uganda bailan al ritmo de “Salvaje” de César Flores

La República Dominicana afronta un alza global de 23 % en los productos básicos este año

El encarecimiento previsto incluye una subida de 32% en la energía y podría elevar los costos de alimentos, combustibles y producción, con efectos sobre la inflación local, según el Banco Mundial

La República Dominicana afronta un alza global de 23 % en los productos básicos este año

Ministra de Interior y Policía recalcó que “no estamos de acuerdo con los abusos policiales” tras la muerte de más de 100 prófugos de la justicia dominicana

La ministra de Interior y Policía sostuvo que el Ejecutivo rechaza los abusos de agentes y usará esas herramientas para revisar patrullajes e intervenciones en las calles del país dominicano

Ministra de Interior y Policía recalcó que “no estamos de acuerdo con los abusos policiales” tras la muerte de más de 100 prófugos de la justicia dominicana

Policía desmanteló un depósito clandestino con más de 7,000 botellas de productos alimenticios adulterados en República Dominicana

El allanamiento nocturno, autorizado por una orden judicial, permitió ocupar mercancía sin controles sanitarios, con apoyo del Departamento de Falsificaciones, la Procuraduría Especializada y especialistas de DIGEMAPS, que verifican registro y etiquetado exigidos para alimentos

Policía desmanteló un depósito clandestino con más de 7,000 botellas de productos alimenticios adulterados en República Dominicana

TECNO

Sam Altman cambia de nombre en X a “Ram Altman” tras la polémica por la memoria RAM de las PC

Sam Altman cambia de nombre en X a “Ram Altman” tras la polémica por la memoria RAM de las PC

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

ENTRETENIMIENTO

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su gira por Sudamérica

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su gira por Sudamérica

Samuel L. Jackson sorprendió al revelar su anime favorito

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

“No tiene mérito artístico”: la crítica arremete contra la versión de ‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con IA

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

MUNDO

El presidente de Israel pidió a Netanyahu y Eisenkot que avancen con las negociaciones para evitar nuevas elecciones

El presidente de Israel pidió a Netanyahu y Eisenkot que avancen con las negociaciones para evitar nuevas elecciones

Las autoridades iraníes interpretan la victoria demócrata en el Congreso como un rechazo estadounidense a la guerra de Trump

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida