Marty Stratton habla del futuro de id Software tras el despido de 136 empleados

DOOM Eternal | DESARROLLADOR: id Software | EDITOR: Bethesda Softworks

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Marty Stratton, codirector y productor ejecutivo de id Software, aseguró durante un evento de prensa por el lanzamiento de Revelations que el estudio mantiene su capacidad para desarrollar videojuegos y sostener su división tecnológica, pese a los despidos ejecutados en junio dentro de la reestructuración de Xbox. Las estimaciones señalan que unos 136 empleados dejaron el equipo, cerca de la mitad de su plantilla, pero Stratton afirmó que id Software ya trabaja en nuevos proyectos y colabora más estrechamente con MachineGames.

Un estudio reducido casi a la mitad

Los recortes formaron parte de una reorganización de la división de videojuegos de Microsoft, liderada por Asha Sharma. El impacto sobre id Software fue considerable: cerca del 50% del personal habría abandonado el estudio, incluidos especialistas vinculados con id Tech, su motor gráfico propio.

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Un motor gráfico es el conjunto de herramientas y tecnologías que permite producir elementos como imágenes, iluminación, físicas y rendimiento dentro de un videojuego. id Tech ha sido la base técnica de las entregas recientes de Doom y de otras producciones asociadas con los equipos de Bethesda.

Stratton reconoció la magnitud del recorte, pero sostuvo que la reorganización dejó al estudio en condiciones de continuar sus dos áreas principales. “Nos va muy bien. No es que queramos restar importancia a los despidos... todo el mundo sabe que, como parte de eso, se marchó aproximadamente la mitad de la plantilla de nuestro estudio”, explicó.

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El directivo agregó que hubo “un esfuerzo muy deliberado” para garantizar la viabilidad del equipo tanto en el desarrollo de videojuegos como en el departamento tecnológico. Sus palabras responden a las dudas surgidas después de los despidos, especialmente ante la posibilidad de que id Software perdiera autonomía o quedara limitado a brindar soporte a otros estudios.

La afirmación mantiene una tensión clara con el tamaño del recorte. Aunque la dirección sostiene que el equipo conserva los recursos necesarios, la salida de alrededor de 136 trabajadores redujo de forma drástica la cantidad de personal disponible para futuros proyectos y para el mantenimiento de id Tech.

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Nuevos juegos y continuidad de id Tech

Stratton indicó que id Software continúa creando videojuegos, aunque no reveló cuáles son. Antes de sus declaraciones, el codirector Hugo Martin ya había rechazado que el estudio hubiera quedado relegado a una función de apoyo. Según Martin, la plantilla actual cuenta con suficientes integrantes para desarrollar otro título AAA, una categoría utilizada para producciones de gran presupuesto y alcance comercial.

La continuidad del área tecnológica también resulta relevante para los próximos trabajos de id Software y otros equipos relacionados. Los despidos alcanzaron a profesionales de id Tech, pero tanto Stratton como Martin afirman que el motor sigue activo y conserva un equipo dedicado.

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El lanzamiento más reciente del estudio fue Revelations, contenido descargable de Doom: The Dark Ages. Las fuentes señalan que el juego recibió una buena respuesta de la prensa y de los jugadores, aunque sus ventas en PlayStation 5, Xbox Series y PC habrían quedado por debajo de las expectativas.

Microsoft y Bethesda tampoco detallaron los proyectos en producción después de los recortes. Por ahora, las declaraciones de los dos codirectores son la principal confirmación de que id Software mantiene desarrollos propios, además del soporte técnico para su motor.

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(Id Software)

La relación con MachineGames

El otro dato aportado por Stratton fue una cooperación más intensa con MachineGames, el estudio sueco responsable de las entregas modernas de Wolfenstein y de Indiana Jones y el Gran Círculo. La relación entre ambos equipos no es nueva, pero el codirector afirmó que ahora trabajan juntos con mayor frecuencia, especialmente en cuestiones tecnológicas.

“Estamos colaborando más estrechamente que nunca con MachineGames”, declaró Stratton. El productor destacó que ambos estudios cuentan con equipos de ingeniería especializados y explicó que esta iniciativa comenzó a ponerse en marcha a principios de año, antes de que se conocieran todas las consecuencias de la reestructuración.

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La declaración generó especulaciones sobre una posible participación de id Software en Wolfenstein 3, proyecto mencionado durante años alrededor de MachineGames. Otra posibilidad planteada entre los seguidores es el regreso de Quake, una de las propiedades históricas de id Software. Ninguna de esas opciones fue confirmada durante el encuentro con la prensa.

Stratton tampoco precisó si la colaboración corresponde a un videojuego compartido, al desarrollo de id Tech o a asistencia técnica para una producción de MachineGames. Hasta ahora, lo confirmado es que ambos estudios reforzaron su trabajo conjunto y que id Software mantiene proyectos propios después de perder aproximadamente la mitad de su plantilla.

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