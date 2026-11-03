El Cementerio Francés que la gloria del Canal de Panamá dejó en el olvido

El camposanto, ubicado junto a la vía interoceánica, guarda sepulturas numeradas de obreros fallecidos durante el intento francés de construir el canal entre 1881 y 1889, que reunió migrantes caribeños y europeos (Imagen EFE)

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Una única corona de flores acompañó este 2 de noviembre a las cerca de 900 cruces del Cementerio Francés, en Paraíso, una comunidad próxima al Canal de Panamá. El camposanto conserva los restos de centenares de trabajadores que murieron durante el fallido proyecto francés de construcción de la vía interoceánica, entre 1881 y 1889, una etapa que dejó miles de víctimas por enfermedades y condiciones adversas de trabajo.

Las pequeñas cruces blancas, muchas de ellas deterioradas por la humedad, el óxido y el paso de las décadas, solo llevan números. Detrás de esas identificaciones hay una parte poco visible de la historia del canal: obreros procedentes de las Antillas francesas y británicas, del Caribe y de otros países, además de algunos ciudadanos franceses, que participaron en una obra que no llegaron a ver terminada.

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El lugar se encuentra en una zona contigua al trazado de la vía interoceánica, dentro del área metropolitana de la capital panameña. Pese a su relación directa con uno de los proyectos de ingeniería que marcó la historia del país, el cementerio todavía no forma parte del patrimonio histórico nacional.

Cerca de 900 cruces recuerdan a una fuerza laboral formada por miles de migrantes

El cementerio es uno de los rastros materiales de la empresa que Francia impulsó en Panamá durante la década de 1880. El proyecto estuvo encabezado por Ferdinand de Lesseps, el ingeniero y diplomático francés que había dirigido la construcción del Canal de Suez y que buscó aplicar un modelo similar en el istmo centroamericano.

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Los registros históricos señalan que la mayoría de los trabajadores procedía de las Antillas y que la fiebre amarilla, malaria y tuberculosis causaron miles de muertes en los campamentos del proyecto (Imagen EFE)

La realidad del terreno, el clima tropical, las dificultades técnicas y la falta de conocimientos suficientes sobre la transmisión de enfermedades alteraron esos planes. La iniciativa francesa colapsó en 1889, después de inversiones millonarias y una elevada pérdida de vidas entre trabajadores, ingenieros y otros empleados vinculados a la obra.

Según los registros históricos citados por EFE, agencia de noticias, la fuerza laboral superó las 19.000 personas en 1884. La mayoría procedía de territorios caribeños, en especial de las Antillas francesas y británicas, aunque también hubo trabajadores de otras nacionalidades que llegaron a Panamá atraídos por la demanda de mano de obra.

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Las enfermedades fueron una de las principales causas de muerte. La fiebre amarilla, la malaria y la tuberculosis afectaron a miles de personas en una época en la que todavía no se había confirmado el papel de los mosquitos en la propagación de algunas de esas infecciones. A esa situación se sumaron las condiciones de trabajo, la precariedad de la infraestructura sanitaria y las dificultades para atender a una población laboral en constante movimiento.

En el Cementerio Francés, las cruces numeradas se atribuyen en su mayoría a trabajadores antillanos y de otras procedencias. Un grupo menor de lápidas correspondería a ciudadanos franceses. La ausencia de nombres en buena parte de las sepulturas impide reconstruir de forma completa la identidad de quienes fueron enterrados allí.

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La Junta Comunal de Ancón anunció mejoras para el camposanto de Paraíso, donde casi 900 tumbas recuerdan a migrantes fallecidos durante el fallido proyecto francés de la vía interoceánica en el siglo XIX (Imagen EFE)

El fracaso francés dejó una huella humana detrás de la actual vía interoceánica

Para el arqueólogo y director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Fitzgerald, el estado del cementerio permite dimensionar el costo humano de la primera etapa de las obras.

“Queda claro que ese cementerio, ese lugar de la memoria, nos habla de lo difícil que fue la construcción del Canal, las pérdidas humanas espantosas que obtuvieron los franceses, miles de ingenieros, de trabajadores, de obreros de diferentes nacionalidades”, afirmó Fitzgerald en declaraciones a EFE.

El especialista señaló que quienes murieron durante aquel intento francés participaron en una empresa que no llegó a concluirse bajo ese control, pero que tuvo consecuencias decisivas para el futuro del país. Estados Unidos retomó la construcción del canal en 1904, tras la separación de Panamá de Colombia, y la obra abrió en 1914.

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“Toda esa gente eventualmente dio su vida por una obra que no vieron concluida”, sostuvo Fitzgerald. A su juicio, el lugar recuerda una dimensión de la construcción del canal que suele quedar relegada frente a las imágenes de las esclusas, las excavaciones y la posterior operación de la ruta marítima.

El Canal de Panamá es uno de los principales símbolos de la identidad nacional y una infraestructura central para el comercio marítimo mundial. Sin embargo, la historia de su construcción incluye el desplazamiento de miles de trabajadores de distintos territorios, las epidemias que afectaron a los campamentos y una estructura laboral marcada por diferencias según el origen y la nacionalidad de los empleados.

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Bajo el óxido y la selva: las 900 cruces que recuerdan la tragedia francesa en el istmo (Imagen EFE)

Fitzgerald consideró que el mes de noviembre, conocido en Panamá como el mes de la patria por la concentración de fechas vinculadas a la historia nacional, ofrece una oportunidad para recordar a quienes murieron durante la construcción. “El Cementerio Francés no solamente es parte del imaginario patrimonial panameño”, indicó.

El camposanto aún espera su declaración como patrimonio histórico nacional

El Ministerio de Cultura de Panamá informó a EFE que hubo gestiones para incorporar el Cementerio Francés al patrimonio histórico nacional, aunque el proceso no llegó a concretarse. La declaración permitiría establecer mayores mecanismos de protección, conservación y difusión para el sitio.

Fitzgerald explicó que el Gobierno de Francia expresó en distintas oportunidades su disposición a respaldar los esfuerzos de Panamá para proteger el camposanto. No obstante, señaló que el avance depende también de la aprobación de las autoridades culturales panameñas.

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La falta de una declaratoria patrimonial ha mantenido al lugar fuera de una protección institucional específica, pese a que forma parte de la memoria material de la construcción del canal. El deterioro de las cruces, la escasa señalización y la limitada presencia de visitantes reflejan esa situación.

(Imagen EFE)

En septiembre de 2025, el Ministerio de Gobierno de Panamá informó sobre una jornada de limpieza en el cementerio a través del Plan Libertad. En esas tareas participaron internos del Centro Penitenciario El Renacer, ubicado en la antigua penitenciaría de Gamboa.