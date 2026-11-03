El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez representará a Panamá en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Javier Martínez-Acha Vásquez encabezará la delegación ante los 22 gobiernos del espacio iberoamericano. El comunicado oficial no adelantó qué asuntos planteará Panamá ni si habrá reuniones bilaterales en la capital española (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

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Panamá confirmó que el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez representará al país en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. La decisión fue comunicada el 2 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que indicó que la designación responde a instrucciones del presidente José Raúl Mulino.

El Gobierno panameño informó que el jefe de la diplomacia asistirá en nombre del país a la cita que reunirá a representantes de las 22 naciones que integran la comunidad iberoamericana.

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El encuentro estará centrado en el diálogo político, la concertación y los mecanismos de cooperación entre los Estados participantes.

La representación de Panamá quedará en manos de Martínez-Acha Vásquez, en lugar de una participación directa del presidente Mulino. El comunicado oficial no precisó si el canciller mantendrá reuniones bilaterales durante su estadía en la capital española ni detalló cuáles serán los asuntos que Panamá planteará ante los demás gobiernos.

La cumbre congregará a los 22 países de la comunidad iberoamericana

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno congregará a los países de América Latina, España, Portugal y Andorra que forman parte de este espacio de cooperación. Según la Cancillería panameña, la reunión busca fortalecer los vínculos históricos, culturales y políticos entre las naciones iberoamericanas.

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El canciller de Panamá viajará a Madrid en lugar del presidente Mulino para representar al país en la Cumbre Iberoamericana.

El Ejecutivo destacó que el foro permitirá mantener conversaciones sobre asuntos de interés compartido y avanzar en iniciativas de integración regional. En ese marco, Panamá señaló que su presencia apunta a reforzar los canales de cooperación multilateral y la coordinación con otros países de la región.

La cumbre se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, apenas dos días después del anuncio difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los encuentros iberoamericanos funcionan como una instancia de diálogo entre gobiernos con realidades políticas y económicas diversas: se abordan asuntos vinculados con el desarrollo, la educación, la transformación digital, el medio ambiente, la cultura y los desafíos sociales de los países miembros, aunque la nota oficial de Panamá no adelantó los puntos concretos que se tratarán en esta edición.

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El compromiso panameño con el multilateralismo

En su comunicado, el Gobierno sostuvo que la asistencia de Panamá contribuirá a dar continuidad a las conversaciones sobre temas comunes y al fortalecimiento de los mecanismos de cooperación e integración regional.

La posición oficial remarcó el compromiso del país con el multilateralismo, entendido como la coordinación entre Estados para atender desafíos que trascienden las fronteras nacionales. La Cancillería vinculó esa postura con la promoción del desarrollo sostenible, el entendimiento entre las naciones y el bienestar de los pueblos iberoamericanos.

El anuncio se produjo bajo el lema institucional “Con paso firme”, utilizado por la actual administración panameña. La comunicación fue fechada en Panamá el 2 de noviembre de 2026 y difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Para el país centroamericano, la participación en este tipo de reuniones representa una instancia para exponer posiciones nacionales ante gobiernos de América Latina y Europa, además de sostener contactos diplomáticos en un escenario de coordinación regional.

El Gobierno de Panamá confirmó el envío del canciller Javier Martínez-Acha a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid en lugar del presidente José Raúl Mulino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canciller encabezará la delegación panameña en España

Javier Martínez-Acha Vásquez asumirá la representación formal de Panamá ante los jefes de Estado, de Gobierno y demás autoridades que participen de la cita. El funcionario tendrá a su cargo la exposición de las prioridades del país dentro de las deliberaciones y actividades previstas por la organización.

El comunicado no informó quiénes integrarán el resto de la delegación ni si habrá anuncios de acuerdos, declaraciones conjuntas o compromisos específicos al finalizar la reunión. Tampoco detalló el itinerario del canciller en España.

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