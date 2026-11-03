Costa Rica

Costa Rica exportó USD 173 millones a Italia entre enero y septiembre de 2026

La Presidencia informó que más de 100 empresas costarricenses participaron en los envíos al mercado italiano, aunque no detalló los bienes comercializados ni una comparación interanual para el período acumulado

Laura Fernández informó exportaciones por USD 173 millones a Italia en nueve meses (Captura de video)
Laura Fernández informó exportaciones por USD 173 millones a Italia en nueve meses (Captura de video)
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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, informó que el país exportó USD 173 millones a Italia entre enero y septiembre de 2026, con participación de más de 100 empresas costarricenses, durante una gira oficial en la que mantuvo reuniones con autoridades y empresarios italianos.

De acuerdo con las cifras divulgadas en la cadena nacional de este domingo, el intercambio comercial fue uno de los ejes de la agenda de Fernández en Italia. La mandataria planteó la intención de atraer nuevas inversiones y ampliar la presencia de compañías italianas en el país centroamericano.

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“Queremos que más empresas italianas participen en esta historia. Queremos construir relaciones comerciales duraderas”, afirmó la presidente durante un encuentro con representantes del sector privado.

Las exportaciones corresponden a banano, piña, melón y café, pero la Presidencia de Costa Rica no mostró los porcentajes por productos.

Banderas de Costa Rica e Italia con un contenedor abierto, café, frutas, queso, aceite de oliva, un barco carguero y la catedral de Florencia.
El transporte de productos agrícolas y contenedores de carga articula el intercambio comercial entre Costa Rica e Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez multinacionales italianas operan en Costa Rica

La presidente indicó que 10 multinacionales de origen italiano operan en Costa Rica y que esas compañías generaron más de 480 empleos durante 2025.

Durante la actividad empresarial, representantes de firmas con presencia en el país destacaron la relación con proveedores y equipos locales. Una de las personas consultadas aseguró que recomendaría a colegas de Italia y Europa trabajar con Costa Rica, mientras otra valoró la capacidad de las empresas costarricenses para comprender las necesidades de su mercado.

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La gira incluyó también contactos con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, una entidad con programas de cooperación entre Italia y países de América Latina. La mandataria sostuvo que esos proyectos han tenido efectos para sus beneficiarios y planteó la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas en seguridad y otras áreas de colaboración.

Las cifras sobre el comercio bilateral y el empleo fueron difundidas por la Presidencia de Costa Rica en la cadena nacional. Como contexto, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) informó en octubre que las exportaciones de dispositivos médicos del país alcanzaron USD 7.286 millones hasta agosto de 2026.

Laura Fernández llevó a Italia un plan de comercio, inversión y seguridad (Captura de video)
Laura Fernández llevó a Italia un plan de comercio, inversión y seguridad (Captura de video)

Más de 100 empresas costarricenses participaron de las ventas a Italia

La cifra de USD 173 millones corresponde a las exportaciones costarricenses hacia Italia acumuladas entre enero y septiembre. La cadena nacional no precisó la comparación con el mismo período de 2025.

El dato se conoció en una gira que incluyó una reunión de Fernández con el presidente italiano, Sergio Mattarella. Según explicó la mandataria, ambas delegaciones conversaron sobre un eventual acuerdo bilateral para reforzar la cooperación en seguridad y combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Fernández también señaló que abordaron la posibilidad de aumentar los vínculos comerciales entre ambos países. La agenda incluyó además reuniones con empresarios, en busca de promover oportunidades de inversión y empleo en Costa Rica.

Además, en un acercamiento con el gobierno italiano, la presidente manifestó el interés costarricense sobre el apoyo sobre la criminalidad financiera, relacionada con operaciones utilizadas por las organizaciones delictivas para movilizar, ocultar o introducir en la economía formal recursos obtenidos mediante actividades ilegales.

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