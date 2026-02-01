Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su casamiento 24 horas antes

Desde el día en que se conocieron, Noelia Marzol y Ramiro Arias comenzaron a vivir una historia de amor que no tiene fin. En el transcurso de la misma, la bailarina y el exfutbolista tuvieron dos hijos, inmortalizando su amor y afianzando aún más su vínculo. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Este sábado, la actriz recordó el insólito momento que atravesó en su relación cuando el deportista le pidió cancelar su casamiento tan solo 24 horas antes.

Todo comenzó cuando la bailarina asistió al programa de Mirtha Legrand y recordó dicho momento. “Me canceló el casamiento Mirtha, 24 horas antes. Era en época de pandemia, era bastante más complicado organizar un casamiento, era con un grupo muy reducido de personas, al aire libre, recién estábamos saliendo de esa etapa. me costó mucho conseguir el turno en el registro civil, Todo lo que conllevaba casarse apenas se levantaba la cuarentena”, comenzó diciendo Marzol.

Luego, Noelia procedió a contextualizar la época en la que sucedió el hecho. “Yo estaba haciendo Sex en ese momento de José María Muscari y estaba por arrancar la segunda función y entró mi marido al teatro, lo cual ya era bastante dudoso porque él solía venir, pero un sábado a la noche, ya tarde, que él entra al teatro con cara de pánico. Entonces, él es muy transparente con todas sus expresiones”, relató la joven.

La actriz resaltó que la expresión de su pareja le llamaba mucho la atención y recordó cómo fue que este le pidió suspender el compromiso: “Le dije, ¿qué te pasa? Contame ya qué te está pasando porque se te nota demasiado de la cara que me venís a dar una mala noticia. Decime, !¿mi familia está bien?“. ”Sí, están todos bien, no te preocupes. Pero bueno, mañana no nos podemos casar. Todo listo. Yo estaba embarazada encima, lo cual implicaba también que el vestido ya no me iba a entrar“.

Fue entonces cuando Marzol explicó el argumento de Arias para su decisión: “El tema era que al otro día iba a jugar el partido por el ascenso, que en Nacional B son los partidos en donde sacan lo lo mejor y lo peor de cada uno, porque se juega la vida ahí. El que gana asciende a primera y el que no, sigue jugando en la B. Entonces, me dijo: ”No puedo faltar, no puedo faltar a este partido. Necesito jugarlo. Nos tenemos que ir a Rosario".

“Una locura total. Le dije: ”¿Pero cómo me venís a plantear esto? ¿Cómo no se lo dijiste al técnico antes?“. ”No, bueno, surgió así“. Así que fue muy gracioso porque me acuerdo que mi mamá me vino a consolar porque yo estaba retriste en casa, se fue a Rosario a jugar ese partido y me acuerdo que estábamos mirando el partido con mi mamá y las dos tipos así de la mano agarradas diciendo: ”Ojalá pierdan y no ascienda". Y fue un partido encima eterno, porque hicieron alargue, entonces alargaron dos veces el tiempo, fueron a penales. La primera rueda de penales salió empatado, tuvieron que extenderlo de vuelta. Él pateó penal y así, pero comiéndome las uñas, ¡ay, que no entre! ¡No, metió el gol! Así que recuerdo todo eso entre un poco de angustia y gracia, porque después pasó el tiempo y bueno, fue una situación superanecdótica", comentó la joven.

“¿Pero ascendió o no ascendió?“, quiso saber una de las invitadas de Mirtha. Rápidamente, y con alegría, Marzol dijo: ”No ascendieron, ¡no, obvio! Con la energía que estaba tirando. Era muy importante para él, pero, bueno, yo estaba con una ira tremenda. Así que, bueno, después de eso volví a casa y le dije: “Bueno, ahora si te querés casar conmigo, vas a tener que volver a organizar todo vos. Llamás a la modista para que arregle el vestido, llamás a los invitados, sacás el registro de vuelta sin él”.

Marzol reconoció que el enojo y la decepción fueron inevitables entonces, aunque esa experiencia, con el paso del tiempo, se transformó en motivo de humor al recordarla con su pareja.

En su presente, Marzol comparte en redes sociales aspectos de su vida familiar junto a su hijo Donatello, de cuatro años. Recientemente, durante unas vacaciones en Mar del Plata, el niño sufrió un contratiempo al tener contacto con una aguaviva en la playa. Marzol “aplicó primeros auxilios” usando crema calmante y documentó el incidente para alertar a otros padres sobre los riesgos habituales en el mar.

Hoy, Marzol asume los desafíos cotidianos del hogar y de la pareja con una mirada práctica, dispuesta a improvisar y a aprender de cada episodio inesperado que trae la vida familiar.