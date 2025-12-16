“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

Luis Ventura contó en Sería Increíble lo sucedido hace 15 años, cuando gritó "Rocío Guirao Díaz" y creó un momento icónico de la televisión

El recuerdo de un grito que se transformó en momento icónico de la televisión argentina volvió a escena cuando Luis Ventura, durante su paso por el ciclo “Sería Increíble” de OLGA, revivió el instante en que pronunció a viva voz el nombre de Rocío Guirao Díaz en pleno Intrusos. Más de quince años después, el periodista de A la tarde (América) y presidente de Aptra describió cómo ese episodio, nacido de una polémica en torno a Nicole Neumann, se convirtió en un sello de su carrera y en un guiño recurrente de la cultura popular: “¡Rocío Guirao Díaz! Lo gritan los camioneros, los colectiveros...”.

Ventura relató ante Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular el detrás de escena de aquel episodio: “Les cuento para que lo pongan en contexto. Nicole Neumann había fallado en una presentación. Se había armado un quilombo. Ella había argumentado que la habían querido robar. La gente decía que era mentira, que nunca había ido. Y ella dice: ‘Hasta me tiraron un tiro’. Entonces, entraron a buscar el tiro, el balazo no había aparecido por ningún lado”. El periodista recordó que, en medio de esa controversia, se cruzó con Rocío Guirao Díaz en un desfile. “Yo no la conocía y ella se me pega y me dice: ‘Veni, Ventura, esta no va nunca. Cobra las presentaciones y después inventa cosas y no va’”.

La reconstrucción de Ventura sobre el origen de la acusación apuntó directamente a Guirao Díaz como la fuente que puso en duda la versión de Neumann. “Para no ir”, insistió Ventura sobre el motivo de las supuestas excusas. El relato avanzó hasta el momento en que, presionado en vivo, terminó revelando el nombre: “En el medio de la historia que había pasado y Rial me dice: ‘¿Cuál es la verdad?’. Mira, a mí alguien me dice que Nicole Neumann tal cosa. Y alguien empezó: ‘Da nombres, Ventura, da nombres’. Entonces, yo estaba hablando con Rial y lo entro a mirar, medio de costado. Lo miré dos veces, como diciendo... Pará, dejame. No quiero dar el nombre. Y me hinchó tanto la pelota-- ¡Rocío Guirao Díaz! Le dije”.

El momento en Intrusos de 2010 en que Luis Ventura nombra a Rocío Guirao Díaz, fuente de un rumor acerca de Nicole Neumann

El episodio, sin embargo, tuvo matices en su reconstrucción. En Intrusos, el intercambio se dio con Daniel Gómez Rinaldi, quien exigió la identidad de la fuente. “Perdón, te voy a decir una cosa. Ayer, una modelo que fue entrevistada por un periodista de Intrusos dijo que Nicole acostumbra a hacer eso”, introdujo Ventura. Gómez Rinaldi fue directo: “¿Quién?”. Ventura respondió: “Se lo dijo a un periodista”. La presión aumentó: “Nombre y apellido quiero”. Finalmente, Ventura cedió: “Voy a darlo. Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz dijo que Nicole no es la primera vez que lo hace. Se lo dijo a Pablo Layus. Y que me diga si miento. Que me diga Pablo Layus si miento lo que le digo”.

La revelación en vivo desató una disputa que trascendió la pantalla. El conflicto entre Nicole Neumann y Rocío Guirao Díaz se intensificó en los pasillos de Ideas del Sur, especialmente durante su participación en “Bailando por un sueño” en 2011. Las tensiones se hicieron evidentes en un cruce entre Guirao Díaz y Flavio Mendoza, amigo de Nicole, por un puntaje en el certamen.

Neumann, involucrada en la disputa, expresó su desconcierto: “Te juro, en mi vida hablé con Flavio de esa chica. Todo el mundo vio en la tele quien salió a hablar mal de quien. Yo pensé que tenía la mejor onda hasta que me desayuné ese comentario por televisión, como todo el resto”.

El recordado grito de Luis Ventura surgió a raíz de una supuesta infidencia de Rocío Guirao Díaz ante una conducta de Nicole Neumann

La modelo, en 2011, también se refirió a la relación con Guirao Díaz: “Yo nunca hablé de ella. No hablé durante un año... ¿y voy a hablar ahora? Ella empezó con una pavada. Hay que bancarse la nota que te ponen. Rocío es una persona que no me interesa. No suma ni resta, ni nada. Pregúntenle a ella que es la que habló”. Neumann insistió en que no tenía trato con Guirao Díaz: “Que sea amiga de mi hermana me enteré ahora, me da lo mismo. Puede ser amiga sea quien sea, además yo con mi hermana no me hablo. En mi tiempo libre me dedico a estar con mis hijas, a jugar con ellas y no a hablar de gente que no me interesa. A mí me caía bien. En el Musical de tus sueños nos llevábamos bien, hablábamos de nuestras hijas y de la cesárea, de todo. No entiendo, estoy tan descolocada como ustedes. No sé qué pasó. Algo le debe pasar evidentemente, algo que ni vos ni yo sabemos”.

El trasfondo del escándalo se remonta a la noche del 31 de marzo de 2010, cuando Neumann debía presentarse en la discoteca ‘El Bosque’ de Quilmes. Según relató la modelo, nunca llegó al evento porque sufrió un intento de asalto con amenazas y disparos mientras viajaba en su Ford EcoSport junto a su chofer y su representante, Mauricio Catarain. “Bajá la ventana porque te mato, te mato”, le habrían gritado los asaltantes. Sin embargo, la justicia, a través del fiscal de Quilmes Andrés Nieva Woodgate, archivó el caso meses después al no poder esclarecer los hechos.

Así, la huella de aquel grito de Luis Ventura y la controversia que lo rodeó siguen presentes en la memoria colectiva 15 años después.