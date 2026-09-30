Malditos Nerds

Little Nightmares III estrena ‘The Shores’, su nuevo DLC de terror costero

El contenido forma parte del pase Secrets of The Spiral y también se ofrece como compra independiente

Guardar
Little Nightmares III presenta su tráiler.

Bandai Namco y Supermassive Games lanzaron The Shores, el nuevo contenido descargable de Little Nightmares III. El DLC ya está disponible en consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, además de PC, y traslada a sus protagonistas a una costa cubierta por la niebla, con calles inundadas, alcantarillas y un faro como posible salida.

Una costa dominada por la niebla

La historia vuelve a reunir a Low y Alone después de su paso a través del espejo. Sin Dime, ambos llegan a una región costera deteriorada, reconocible por sus piedras sucias, el olor a pescado y el viento húmedo. El mar avanzó sobre el lugar: las casas están vacías y varias calles quedaron bajo el agua.

PUBLICIDAD

El objetivo inicial es llegar hasta un faro cuyo haz atraviesa regularmente la niebla. Según el mapa de Low, ese punto elevado debería permitirles encontrar el camino para abandonar la zona. Alcanzarlo, sin embargo, obliga a recorrer espacios ocupados por criaturas y estructuras en mal estado.

The Shores está incluido en el pase de expansión Secrets of The Spiral, que reúne contenido adicional para Little Nightmares III. El escenario costero mantiene el tono opresivo del juego mediante espacios abandonados, visibilidad limitada y amenazas vinculadas directamente con el agua.

PUBLICIDAD

Sanguijuelas y peligros bajo el agua

Las calles inundadas ofrecen las condiciones adecuadas para la proliferación de sanguijuelas. Estas criaturas atacan cualquier cosa que quede a su alcance y aparecen bajo la presencia del Monstruo Sanguijuela, una amenaza de mayor tamaño que parece protegerlas. Acercarse demasiado reduce las posibilidades de escapar, por lo que Low y Alone deberán avanzar evitando quedar rodeados.

El recorrido hacia el faro también atraviesa las alcantarillas. Allí todavía circula agua por tuberías abiertas y los protagonistas deben superar válvulas dañadas, hélices afiladas y habitaciones completamente sumergidas. La administración del oxígeno pasa a ser una parte central de estas secuencias: permanecer demasiado tiempo bajo el agua puede impedir que los personajes alcancen la siguiente zona segura.

Los obstáculos exigen coordinación entre ambos protagonistas. Low y Alone deben calcular sus movimientos y aprovechar cada segundo de aire disponible mientras atraviesan conductos y espacios anegados. El tráiler de lanzamiento muestra parte de estas situaciones, junto con la niebla del exterior, el faro y las criaturas que habitan la costa.

Little Nightmares III, de Supermassive Games.
Little Nightmares III, de Supermassive Games.

Plataformas y formas de acceso

The Shores está disponible para las versiones de Little Nightmares III en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En computadoras, el juego base se distribuye mediante Steam y Microsoft Store.

El anuncio oficial de Bandai Namco presenta el DLC como parte del pase Secrets of The Spiral. La información difundida junto con su estreno también señala que puede adquirirse de manera independiente, una alternativa para quienes tengan el juego pero no hayan comprado el pase completo. El precio puede variar según la plataforma y la región.

El contenido había formado parte de los anuncios vinculados con el Future Games Show Summer Showcase de junio de 2026. Su lanzamiento llega acompañado por un nuevo tráiler centrado en la costa inundada, las sanguijuelas y el descenso de Low y Alone a las alcantarillas.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingLittle Nightmares IIIBandai NamcoSupermassive GamesThe Shores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRIMERAS IMPRESIONES | Gundam Rogue Orbit - Tres formas de pelear y una historia única en la saga

Jugamos el próximo título de Bandai Namco en Gamescom y probamos tres configuraciones del Gundam Helix. Su combate veloz y la promesa de una historia completamente original lo convierten en uno de los más esperados de 2027

PRIMERAS IMPRESIONES | Gundam Rogue Orbit - Tres formas de pelear y una historia única en la saga

Xbox estrena para todos, su sistema de licencias digitales vinculadas al disco

La función está disponible globalmente y admite más de 1.200 títulos, aunque excluye juegos de Xbox y Xbox 360

Xbox estrena para todos, su sistema de licencias digitales vinculadas al disco

El nuevo adelanto de ‘Street Fighter’ revela el conflicto entre Ryu y Ken

Andrew Koji y Noah Centineo interpretan a los dos luchadores en la adaptación dirigida por Kitao Sakurai

El nuevo adelanto de ‘Street Fighter’ revela el conflicto entre Ryu y Ken

REVIEW | Mexican Ninja - Los clichés más épicos de cada cultura, remixados

Un exponente que mezcla beat ’em up y roguelike con una identidad única y mucho humor absurdo, aunque no todo golpea con la misma fuerza

REVIEW | Mexican Ninja - Los clichés más épicos de cada cultura, remixados

PRIMERAS IMPRESIONES | Final Fantasy VII Revelation: pilotear la Highwind cambia la forma de vivir la aventura

Jugué la próxima entrega de la trilogía en Gamescom y su exploración aérea fue el centro de la experiencia: una nave, islas para recorrer y la libertad de decidir dónde continuar el viaje

PRIMERAS IMPRESIONES | Final Fantasy VII Revelation: pilotear la Highwind cambia la forma de vivir la aventura

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

El nuevo adelanto de ‘Street Fighter’ revela el conflicto entre Ryu y Ken

El nuevo adelanto de ‘Street Fighter’ revela el conflicto entre Ryu y Ken

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

Nicolas Cage se transforma en John Madden en la biopic ‘Madden’ de Prime Video

Los directores de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ revelan que hay un guion

SERIES

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

Prime Video asegura la temporada 6 de ‘Reacher’ mientras filma la quinta

La temporada 3 de ‘The Last of Us’ reúne a Laura Bailey, Ian Alexander y John Goodman

‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista