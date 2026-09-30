Little Nightmares III estrena ‘The Shores’, su nuevo DLC de terror costero

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Little Nightmares III presenta su tráiler.

Bandai Namco y Supermassive Games lanzaron The Shores, el nuevo contenido descargable de Little Nightmares III. El DLC ya está disponible en consolas PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, además de PC, y traslada a sus protagonistas a una costa cubierta por la niebla, con calles inundadas, alcantarillas y un faro como posible salida.

Una costa dominada por la niebla

La historia vuelve a reunir a Low y Alone después de su paso a través del espejo. Sin Dime, ambos llegan a una región costera deteriorada, reconocible por sus piedras sucias, el olor a pescado y el viento húmedo. El mar avanzó sobre el lugar: las casas están vacías y varias calles quedaron bajo el agua.

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El objetivo inicial es llegar hasta un faro cuyo haz atraviesa regularmente la niebla. Según el mapa de Low, ese punto elevado debería permitirles encontrar el camino para abandonar la zona. Alcanzarlo, sin embargo, obliga a recorrer espacios ocupados por criaturas y estructuras en mal estado.

The Shores está incluido en el pase de expansión Secrets of The Spiral, que reúne contenido adicional para Little Nightmares III. El escenario costero mantiene el tono opresivo del juego mediante espacios abandonados, visibilidad limitada y amenazas vinculadas directamente con el agua.

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Sanguijuelas y peligros bajo el agua

Las calles inundadas ofrecen las condiciones adecuadas para la proliferación de sanguijuelas. Estas criaturas atacan cualquier cosa que quede a su alcance y aparecen bajo la presencia del Monstruo Sanguijuela, una amenaza de mayor tamaño que parece protegerlas. Acercarse demasiado reduce las posibilidades de escapar, por lo que Low y Alone deberán avanzar evitando quedar rodeados.

El recorrido hacia el faro también atraviesa las alcantarillas. Allí todavía circula agua por tuberías abiertas y los protagonistas deben superar válvulas dañadas, hélices afiladas y habitaciones completamente sumergidas. La administración del oxígeno pasa a ser una parte central de estas secuencias: permanecer demasiado tiempo bajo el agua puede impedir que los personajes alcancen la siguiente zona segura.

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Los obstáculos exigen coordinación entre ambos protagonistas. Low y Alone deben calcular sus movimientos y aprovechar cada segundo de aire disponible mientras atraviesan conductos y espacios anegados. El tráiler de lanzamiento muestra parte de estas situaciones, junto con la niebla del exterior, el faro y las criaturas que habitan la costa.

Little Nightmares III, de Supermassive Games.

Plataformas y formas de acceso

The Shores está disponible para las versiones de Little Nightmares III en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En computadoras, el juego base se distribuye mediante Steam y Microsoft Store.

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El anuncio oficial de Bandai Namco presenta el DLC como parte del pase Secrets of The Spiral. La información difundida junto con su estreno también señala que puede adquirirse de manera independiente, una alternativa para quienes tengan el juego pero no hayan comprado el pase completo. El precio puede variar según la plataforma y la región.

El contenido había formado parte de los anuncios vinculados con el Future Games Show Summer Showcase de junio de 2026. Su lanzamiento llega acompañado por un nuevo tráiler centrado en la costa inundada, las sanguijuelas y el descenso de Low y Alone a las alcantarillas.

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