Teleshow

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La influencer habló en LAM por primera vez de su boda con el ingeniero agrónomo. Los detalles

Connie Ansaldi contó que se casó en secreto con su pareja en una ceremonia en Las Vegas (Video: LAM/ América)

Connie Ansaldi estuvo este jueves como “angelita invitada” en LAM (América) y terminó revelando que se casó en secreto hace más de un año, sin que nadie lo supiera, salvo Ángel de Brito, con su pareja Ignacio Eguren.

La influencer narró cómo llevó adelante la discreta ceremonia matrimonial y le pidió mantener en absoluta reserva. “Hace un año atrás, un poco más, me casé y lo primero que hice, le juro, fue escribirle a Ángel y decirle: ‘Mirá, te voy a contar algo. Hice esto, por favor, si te enterás, no lo digas’”, relató la periodista, detallando la confianza depositada en el conductor: “Cuando alguien le cuenta algo, Ángel sabe guardar secretos. Por eso lo amo, por eso vengo”.

Connie Ansaldi e Ignacio Eguren
Connie Ansaldi e Ignacio Eguren se casaron en una ceremonia en Las Vegas

El hermetismo se extendió incluso a su entorno familiar, dado que, según relató, su hijo Vicente solo se enteró del matrimonio pasado un tiempo. “Mi hijo me dijo: ‘Mamá, ¿cómo te vas a casar sin mí?’”, reveló Connie durante la charla en televisión.

La periodista compartió detalles sobre la boda: aseguró que eligió comprarse el vestido un día antes y adquirió el anillo en la calle. La ceremonia se realizó en Las Vegas por la simplicidad de los trámites en esa ciudad, ya que en Argentina, según dijo, el proceso resultaba mucho más complejo. Además, explicó que para convalidar legalmente el matrimonio en su país debía cumplimentar un procedimiento administrativo posterior.

Consultada sobre su decisión de mantener la boda fuera de los medios y las redes sociales, fue categórica: “No lo hice para esconderme, pero un casamiento siempre es noticia. Yo no soy una persona que tiene una guardia permanente, pero igual preferí que no se supiera”. La también empresaria digital sumó su visión sobre el momento apropiado para dar este paso: “Hay que casarse en el prime del amor, porque después lo que vaya a pasar, va a pasar igual. Por lo menos no te cases como manotazo de ahogado para conservar la pareja”.

“Hay que casarse en el prime del amor, porque después lo que vaya a pasar, va a pasar igual", aseguró Connie Ansaldi

El vínculo entre Ansaldi y su esposo, Ignacio Eguren, surgió a partir de un encuentro en una conferencia de emprendimiento. Ella contó: “Me invitó a comer en febrero y cuando me estaba bajando de la camioneta, me encajó un beso y ahí sentí algo en el cuerpo”. Tiempo después, ambos harían pública su relación a través de redes sociales. Fue en junio de 2024 cuando Ansaldi compartió en Instagram la primera fotografía junto a Eguren, junto a un mensaje que decía: “Piloto de todas mis tormentas. Te amo. Gracias”. Por su parte, Eguren respondió en la misma publicación con emojis cariñosos y un “Reina” en señal de afecto.

Cuando contó la noticia de su romance, provocó una avalancha de mensajes positivos en redes sociales. Referentes del ambiente mediático y seguidores se sumaron a la celebración digital. Facundo Arana los saludó con un “Familia linda” y Teresa Calandra elogió la imagen destacando “¡Qué bueno son los abrazos! Divinos los dos”. Majo Martino agregó: “¡Aw más lindos!”, mientras decenas de usuarios anónimos expresaron también su entusiasmo con corazones y otras muestras de simpatía virtual.

De Eguren, trascendió que es ingeniero agrónomo oriundo de General Villegas. Fundó Eguren & Cía en 2012, dedicada al gerenciamiento agrícola, y luego, en 2019, creó AgroPro, plataforma tecnológica enfocada en la gestión de datos y la optimización de la rentabilidad para el sector agropecuario.

